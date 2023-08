Incidente sul lavoro oggi, mercoledì 30 agosto 2023, a Grandate: un uomo di 68 anni si è ribaltato con il miniescavatore ed è rimasto schiacciato sotto il peso del macchinario.

Si ribalta col miniescavatore e rimane schiacciato

L'incidente si è verificato intorno alle 15.20 in via San Pos a Grandate. Sul posto, in codice rosso, si sono presentati i soccorsi del 118 insieme ai Vigili del fuoco per prestare aiuto all'uomo. Dopo averlo estratto dal macchinario i pompieri del comando di Como lo hanno affidato alla Croce Rossa di Grandate che ha deciso di trasportalo in codice giallo, con ferite mediamente gravi, all'ospedale.

Insieme ai Vigili del fuoco e al 118 anche Ats Insubria e i Carabinieri di Cantù.