L'episodio

Grande spavento ieri, lunedì 11 aprile 2022, per un uomo che si è ribaltato col trattore.

Si ribalta col trattore: uomo soccorso a Canzo

L'episodio è avvenuto alle 17, in via Alle Alpi. Per cause che saranno le Forze dell'ordine a stabilire, un uomo di 51 anni, si è ribaltato col trattore. Sul posto, in codice rosso, sono stati attivati i sanitari, con loro anche i Vigili del fuoco. Per fortuna, nonostante l'enorme spavento, per l'uomo le ferite riportate non erano gravi. E' stato trasportato all'ospedale in codice verde.