È successo oggi, mercoledì 21 settembre 2022, a Sormano, dove è morto un agricoltore di 80 anni ribaltatosi con il trattore in via Pian del Tivano. Purtroppo per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Si ribalta con il trattore a Sormano: morto agricoltore di 80 anni

La segnalazione è partita nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, quando a Sormano un uomo, titolare di un'azienda agricola della zona, alla guida del mezzo ne avrebbe perso il controllo. Il ribaltamento non è avvenuto su un terreno impervio, bensì su una strada pubblica, via Pian del Tivano, e l'agricoltore avrebbe fatto tutto da solo colpendo il muretto a bordo strada. Per soccorrere l'uomo si è alzato subito in volo l'elisoccorso di Como in codice rosso, ma ancor prima del suo arrivo ne è stato constatato il decesso dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell'incidente: tra le ipotesi al vaglio c'è la possibilità che l'uomo avrebbe accusato un malore e di conseguenza perso il controllo del mezzo.