Si ribalta con il trattore: uomo soccorso in via Buco del Piombo

L'incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 23 agosto, intorno alle 7. Non sono note le cause dell'incidente, che ha coinvolto un uomo del 1961 che transitava in via Buco del Piombo su un trattore. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco di Erba, che hanno provveduto a estrarre l'uomo dall'abitacolo del mezzo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice giallo: non sarebbe dunque in pericolo di vita.