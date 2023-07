Questa notte un utente della strada si è ribaltato con la propria auto intorno alle 3 di notte nel territorio di Cadorago. Uscito malconcio dal sinistro è stato portato in ospedale in codice giallo.

Si ribalta con l'auto a Cadorago: finisce in ospedale in codice giallo

Sarebbe successo tutto in via Kennedy in piena notte: una persona, a bordo della propria vettura e per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Croce Verde di Fino Mornasco e i vigili del fuoco di Lomazzo. Una volta estratta la persona dalla vettura è stato deciso di portarla in ospedale a causa delle ferite mediamente gravi riportate.

Insieme a Vigili del fuoco e Croce Verde, anche i Carabinieri di Cermenate.