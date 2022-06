Si ribalta con l'auto a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Si ribalta con l'auto a Cantù

A Cantù, in via Uberto Canturio, intorno alle 21.30, c'è stato un ribaltamento di un mezzo. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Mariano Comense e l'automedica. Ferito un giovane di 21 anni che è stato trasportato in codice verde all'ospedale cittadino.

Da segnalare anche un'aggressione a Como, in via Puecher. Una donna di 57 anni è stata trasportata in codice verde all'ospedale. Spetterà ai Carabinieri di Como ricostruire l'accaduto.