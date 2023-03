Si ribalta con l'auto a Canzo: ferito un 31enne.

Attimi di paura per un ragazzo di 31 anni nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo 2023. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intorno all'1.45 del mattino l'automobilista, che procedeva su via Moreno Locatelli, ha perso il controllo del veicolo e si è capottato.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Sos di Canzo e un'auto medica. Il giovane fortamente non era ferito gravemente ma è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.