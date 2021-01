Si ribalta con l’auto a Figino Serenza. L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 27 gennaio 2021.

Si ribalta con l’auto a Figino Serenza

Tutto è successo in via Necchi, incrocio via Leopardi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’automobilista, un giovane di 25 anni, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto. All’origine di tutto ci sarebbe un colpo di sonno. Il ragazzo è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo, senza ferite. Presenti ambulanza e automedica ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.