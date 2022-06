Si ribalta con l'auto a Fino Mornasco: ne esce illeso.

Incidente intorno alle 10.40 di questa mattina, sabato 25 giugno 2022, a Fino Mornasco. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto si è prima ribaltata in via Regina poi è finita nella cunetta a bordo strada. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il conducente e recuperare il veicolo, un'ambulanza della Cri di Grandate e la Polizia locale di Fino Mornasco per i rilevamenti del caso. Fortunatamente il conducente ne è uscito illeso.