Si ribalta con l'auto a Inverigo: illeso il conducente SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre in provincia di Como: si ribalta con l'auto a Inverigo una ragazza di 20 anni.

Si ribalta con l'auto a Inverigo: illeso il conducente

È successo ieri sera a Inverigo, in via Monte Nero nei pressi del civico 25, poco dopo le 21.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba e i Carabinieri. Fortunatamente la conducente, una ragazza di 20 anni, è rimasta illesa. Sul posto anche la Sos di Lurago, rientrata in codice verde all'ospedale di Cantù.

Gli altri interventi

Si segnala un ulteriore intervento, poco dopo le 23, a Como in via Milano. Un uomo sarebbe caduto rimediando una brutta botta e necessitando dell'intervento dei soccorsi. La Croce Rossa di Como, dopo aver valutato le condizioni dell'uomo, ha deciso di portarlo in ospedale, al Sant'Anna, in codice giallo.