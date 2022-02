Si ribalta con l'auto a Lurago d'Erba SIRENE DI NOTTE

soccorritori al lavoro

É successo in via Santo Stefano.

Si ribalta con l'auto a Lurago d'Erba.

L'incidente si é verificato alle prime luci dell'alba di sabato 5 febbraio. Questa mattina, intorno alle 6, un'auto che procedeva in via Santo Stefano, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si é ribaltata.

Nell'impatto é rimasto ferito un 28enne. Sul posto sono intervenute l'auto medica e la Sos di Lurago che l'hanno poi trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Presenti anche i Vigili del Fuoco.