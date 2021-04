Allarme in codice rosso questa mattina, venerdì 23 aprile 2021, intorno alle 8.45.

Si ribalta con l’auto a Pusiano

L’episodio è avvenuto in via Pace. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto, l’auto, alla cui guida c’era un’anziana, non si sarebbe scontrata con altri mezzi. Nel luogo dell’accaduto sono arrivati ambulanza, automedica e Vigili del fuoco. Per la donna, mamma del medico del paese, solo un grande spavento, ma fortunatamente è uscita illesa dall’abitacolo.