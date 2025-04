Si ribalta con l'auto e finisce in ospedale

Ha improvvisamente perso il controllo dell'auto che si è ribaltata e per la conducente è stato necessario il trasporto in ospedale

L'incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 22 di lunedì 31 marzo a Fino Mornasco, lungo la Strata statale dei Giovi. Una donna di 32 anni ha, per cause in fase di accertamento, perso il controllo dell'auto che si è ribaltato

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Cantù, i Vigili del fuoco e un'ambulanza. Le condizioni della donna sembravano inizialmente gravi poi, dopo le prime cure direttamente sul posto, si sono stabilizzate e il codice di intervento passato da rosso a giallo. La donna è stata portata all'ospedale Sant'Anna