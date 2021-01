Si ribalta con l’auto, incidente a Fino Mornasco. E’ successo poco prima delle 12 di oggi, domenica 17 gennaio 2021.

Si ribalta con l’auto: incidente a Fino Mornasco

L’incidente è avvenuto in via Val Mulini, a Fino Mornasco. Ancora da accertare le cause del sinistro, che ha coinvolto due persone. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 12, in codice rosso: sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Lomazzo. In via Val Mulini sono giunti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù, che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso dei coinvolti, tra i quali ci sarebbe una donna di 38 anni. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù ai quali sono spettate le indagini per la ricostruzione di quanto accaduto.

Fortunatamente nessuno dei coinvolti nel sinistro sarebbe in gravi condizioni: i soccorritori della Croce Rossa di Lomazzo hanno trasportato in codice verde la donna, all’ospedale di Sant’Anna. Le sue condizioni non sarebbero gravi.