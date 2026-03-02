L'incidente

Si ribalta con l’auto: ne esce pressoché illesa

Trasportata in codice verde all'ospedale

Si ribalta con l’auto: ne esce pressoché illesa

Bregnano · 02/03/2026 alle 09:14

di

Una donna è uscita pressochè illesa da un’auto ribaltata. E’ successo nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo 2026 a Bregnano.

L’incidente

Una donna di 35 anni era alla guida del suo mezzo a Bregnano in via per Lazzate quando l’automobile si è ribaltata. E’ accaduto intorno alle 2.20 di notte.

L’intervento

Su posto sono accorsi per un intervento tecnico urgente i Vigili del fuoco di Lomazzo. Assieme a loro anche 118 e Carabinieri.

Soccorsa in codice verde

La 35enne alla guida è uscita pressochè illesa ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

Tu cosa ne pensi?