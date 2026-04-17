Si ribalta e viene sbalzata fuori dall’auto: gravissima una giovane

Si ribalta e viene sbalzata fuori dall’auto: una giovane è in gravissime condizioni.

Incidente a Cadorago: gravissima una giovane

L’incidente è avvenuto a Cadorago, lungo la Sp 31, intorno alle 2.30 della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’automobilista, 30 anni, avrebbe fatto tutto da sola. Per cause che saranno da accertare ha perso il controllo dell’auto, che si è poi ribaltata. Dopo l’impatto è stata sbalzata fuori dal veicolo. Sul posto, in codice rosso, si sono precipitati ambulanza, automedica e si è poi alzato in volo l’elisoccorso da Como. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri di Cermenate, a questi ultimi spetterà ricostruire la dinamica dell’accaduto. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.