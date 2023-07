Si ribalta in auto, chiusa la strada in centro Longone

Illesa la donna che era alla guida della vettura.

Incidente nel nucleo storico longonese

Si ribalta con l'automobile in via Garibaldi a Longone al Segrino. Illesa la conducente. Al volante della vettura c'era una donna di 64 anni che stava percorrendo la strada scendendo da Proserpio. Per cause che sono al vaglio della Polizia locale di Canzo, la donna ha perso il controllo dell'auto, finendo per ribaltarsi al centro della carreggiata.

In ospedale in codice verde

Sul luogo sono immediatamente giunte in codice rosso l'automedica del 118 e l'ambulanza del Lariosoccorso. La 64enne era però fortunatamente cosciente e illesa ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Erba per accertamenti. In via Garibaldi sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Erba e di Canzo per rimuovere la vettura: per permettere le operazioni è stata chiusa al traffico la strada che collega Longone a Proserpio.