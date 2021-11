Che spavento!

Ferita una persona di 68 anni.

Si ribalta sulla Novedratese: paura ieri, sabato 13 novembre 2021, intorno alle 20.20.

I soccorsi sono intervenuti in codice rosso per una persona di 68 anni. Sul posto, oltre alla Forze dell'ordine, anche il Comando dei Vigili del fuoco di Como e il distaccamento di Lazzate. Dopo le prime cure, si è scongiurato il peggio per il ferito che è stato trasportato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all'ospedale Sant'Anna di Como.