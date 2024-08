Incidente a Germasino intorno alle 12.20 di oggi, venerdì 31 agosto 2024.

Si ribalta un autocarro a Germasino: un uomo resta incastrato

Un autocarro si è ribaltato verso il rifugio Motta Foida, un uomo di 51 anni è rimasto incastrato all’interno del mezzo. I soccorsi sono immediatamente scattati in codice rosso, con ambulanza, automedica, l’elisoccorso e il Soccorso Alpino. Attivati anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Dongo. Dopo le prime cure sul posto è stato scongiurato il peggio: l’uomo ha riportato delle ferite non tali da metterlo in pericolo di vita. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.