Si ribalta un'auto con alla guida un ventenne

Incidente tanto spettacolare quanto, fortunatamente, senza gravi conseguenze questo pomeriggio a Orsenigo dove l'auto guidata da un ventenne si è ribaltata

L'auto ribaltata

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, giovedì 21 marzo, lungo via Colle Plinio, a Orsenigo. Il sinistro, con dinamica ancora da chiarire, ha coinvolto tre automobili, una delle quali guidata da un ventenne si è ribaltata. L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della Compagnia di Cantù, i Vigili del fuoco e un'ambulanza. Fortunatamente le condizioni del giovane sono migliorate con il passare dei minuti tanto che ne è stato disposto il trasporto in ospedale a Erba ma in codice verde.