Si ribalta un’auto, paura ad Asso

Coinvolte due persone.

E’ accaduto all’incrocio con la strada per Valbrona

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 17.30 i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per uno scontro tra due vetture. Uno dei due mezzi si è addirittura ribaltato, facendo temere il peggio. Coinvolti due uomini, uno di 33 e uno di 46 anni. Per fortuna entrambi non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Erba. Sul posto i mezzi di soccorso della Croce verde di Bosisio, della Sos di Canzo e dell’Asst Lariana. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco di Como, per spostare le vetture incidentate, e dei Carabinieri di Como, per i rilievi del caso.