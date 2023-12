Si ribaltano con l'auto sulla A9: tre le persone ferite

Questa notte, venerdì 8 dicembre 2023, si è verificato un brutto incidente sulla A9 Lainate Como Chiasso: intorno alle 5.15 un'autovettura si è ribaltata all'altezza dello svincolo di Fino Mornasco. Tre le persone rimaste ferite nell'incidente.

I soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono presentati sul posto, oltre che con i Vigili del fuoco, con due ambulanze e due auto mediche per prestare le cure necessarie a due donne, una di 49 anni e l'altra di 55 e un uomo di 49 anni. Allertati in codice rosso, con la massima allerta, i soccorsi sono poi rientrati in ospedale in codice giallo.

Nell'incidente risulta coinvolta anche una seconda auto, ma è da chiarire la dinamica di quanto successo. Il compito è quindi nelle mani della Polizia stradale.

Il luogo dell'incidente