Si rifà la fognatura: attenzione alla viabilità da lunedì 28 giugno

Lavori di rifacimento della rete fognaria ad Albavilla, attenzione alla viabilità. Le opere partiranno proprio domani, lunedì 28 giugno.

Lavori ad Albavilla, ecco come evitare le strade chiuse

Partiranno domani i necessari lavori di realizzazione di un tratto di fognatura, un tratto di rete idrica e di tombinatura lungo la via XXV aprile e la via Brianza. Con un investimento di 360.000 euro, l’intervento ha l’obiettivo di ricostruire le reti fognarie nere e bianche, evitare gli allagamenti in occasione di temporali e garantire la regimazione delle acque meteoriche.

L’importo rientra nel programma degli investimenti di ComoAcqua. La via XXV Aprile verrà chiusa al traffico nel tratto vicino alla Cappelletta da lunedì 28 e la SP 37 verrà chiusa nel tratto interessato dai lavori successivamente.

I lavori dureranno 120 giorni e la chiusura della strada provinciale è stimata in circa un mese. L'Amministrazione ha adottato tutte le misure a disposizione per ridurre i disagi ai cittadini (nella piantina è indicata la viabilità alternativa).