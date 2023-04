Si schianta con il camper sull'autostrada A9: estratti dalle lamiere il conducente e il suo cane.

Schianto sull'autostrada A9 - la Lainate Como Chiasso - intorno alle 5 di questa mattina, sabato 22 aprile 2023. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, allo svincolo di Monte Olimpino un camper con targa straniera è finito contro il guard rail.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto estrarre il conducente del mezzo, un uomo, dalle lamiere, quindi lo hanno affidato alle cure del personale sanitario che lo ha trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Dal camper è stato recuperato anche il cane dell'autista e dato in consegna al veterinario.

Notevoli i risvolti sul traffico dell'arteria autostradale. Sul momento l'uscita di Lago di Como in direzione Svizzera è stata chiusa al traffico che proviene da Lainate. Ora è stata aperta una carreggiata in direzione Svizzera: permane una coda di 2 km tra Como Centro e Lago di Como, uscita consigliata provenendo da Lainate: Como Centro.