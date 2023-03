Oggi, martedì 21 marzo 2023, si è sfiorata la tragedia a Suello dove un uomo di 39 anni si è schiantato con il deltaplano contro un albero.

Si schianta con il deltaplano contro un albero: tragedia sfiorata

Il 39enne, originario dello Sri Lanka e residente a Milano, sarebbe partito per un volo con il suo deltaplano oggi pomeriggio. Durante il volo però, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sbagliato a compiere la manovra di atterraggio finendo per schiantarsi con un albero al confine con la ciclabile che costeggia la ss36.

Sul posto si sono precipitati, poco dopo le 16, i volontari della Croce Verde di Bosisio con la massima allerta: in codice rosso. L'uiomo, dolorante ma cosciente, è stato caricato in ambulanza e portato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

Insieme ai soccorsi anche i Carabinieri di Valmedrera e i Vigili del fuoco di Lecco.

Il luogo dello schianto