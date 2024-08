Si schianta con l’auto, poi se ne va

È andato a finire contro un cancello a Senna Comasco. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze, peccato che al loro arrivo non ci fosse nessuno da soccorrere.

Si schianta con l’auto: sul posto ambulanza e pompieri

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, all’altezza di via Intimiano. Risulta coinvolta soltanto un’auto. La Croce Azzurra di Como e un’automedica sono arrivate sul posto per soccorrere il conducente, che nel frattempo però si era già dileguato, abbandonando l’auto. I pompieri si sono invece occupati della messa in sicurezza del luogo dell’incidente. Spetterà invece ai Carabinieri ricostruire l’accaduto.