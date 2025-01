Si schianta contro la cuspide del casello dell'autostrada

Forse a causa di un malore, con l'auto è finito contro la cuspide che separa le varie corsie del casello dell'autostrada: un impatto violentissimo

Il sinistro

L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì, intorno alle 11.30 lungo l'autostrada A9 Milano - Como, nel tratto tra la barriera di Grandate e Como centro.

Per cause ancora in fase di accertamento, anche se l'ipotesi più probabile è quella del malore, un 74enne è finito con la propria automobile contro una cuspide che separa le varie corsie del casello.

Un impatto violentissimo che ha fatto scattare l'allarme

Sul posto sono ben presto arrivate un'automedica, un'ambulanza, i mezzi dei Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia stradale

Il ferito

Serie le condizioni dell'anziano che ha riportato un trauma cranico, al volto e all'addome. Malgrado le prime cure direttamente sul posto, le condizioni dell'uomo sono peggiorate tanto che l'intervento è passato da codice giallo a codice rosso: l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna

L'incidente ha provocato ripercussioni sul traffico, con la formazione di code per il temporaneo blocco del Telepass