Si schianta contro un ostacolo a Oltrona di San Mamette SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Si schianta contro un ostacolo a Oltrona di San Mamette

Poco dopo le 4 della scorsa notte, a Oltrona di San Mamette un'auto si è schiantata contro un ostacolo sulla Sp23. Coinvolto un ragazzo di 28 anni. Sul posto i Carabinieri di Cantù, i Vigili del fuoco di Como e la Croce Rossa di Lurate, che l'ha trasportato in codice verde all'ospedale di Tradate.

A Bizzarone, in via Milano intorno alle 3.30 di questa notte, una ragazza di 20 anni è stata soccorsa per intossicazione etilica dalla Croce Rossa di Uggiate Trevano. Dopo aver valutato le sue condizioni, i volontari hanno scelto di non trasportarla in ospedale.