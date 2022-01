Mercoledì sera

L'incidente intorno alle 23.30.

Incidente nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, intorno alle 23.30.

Si schianta contro un palo sulla Novedratese, è grave

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un uomo, a bordo della sua auto sarebbe andato ad impattare contro un palo per cause che saranno da definire. Non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la ricostruzione della dinamica, l'automedica e Cri di Cantù. Dopo le prime cure, il ferito, 44 anni, di Figino Serenza, è stato trasportato d’urgenza al Sant’Anna. Le sue condizioni sarebbero gravi, la prognosi resta riservata.