Si schiantano con l’auto: quattro ragazzi in gravi condizioni, uno è deceduto

Cinque giovani coinvolti nello schianto a Carugo soccorsi in codice rosso: uno di loro, purtroppo, è deceduto.

Schianto mortale, un giovane è deceduto

Alle 23.56 di ieri, giovedì 24 ottobre, i soccorsi sono stati allertati per un gravissimo incidente stradale a Carugo, sulla strada provinciale 40. Un’auto con cinque giovani a bordo è finita fuori strada. I Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti per il soccorso ai feriti coinvolti e per l'estricazione di un ragazzo bloccato nell’abitacolo. Dei cinque ragazzi coinvolti, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, uno non ce l’ha fatta. E' deceduto.

Soccorsi

Sul posto il personale 118 con quattro ambulanze, tre auto mediche e i Carabinieri di Cantù per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. I ragazzi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e al San Gerardo di Monza.