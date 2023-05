Operazione non andata a buon fine quella dell'operaio che durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile all'interno di un cantiere edile ha provato a spacciarsi per un collega regolarmente assunto con l'obiettivo di non perdere l'indennità di disoccupazione.

Si spaccia per un'altra persona per non perdere la disoccupazione: denunciato dai Carabinieri

È successo nei giorni scorsi all'interno di un cantiere edile a Cantù: un 49enne, durante un controllo attuato dai militari della Compagnia della Città, ha fornito, sia verbalmente che sottoscrivendo un documento riguardante la sua posizione lavorativa, dichiarazioni false facendo finta di essere un'altra persona, in particolare, un collega regolarmente assunto.

Dopo gli accertamenti del caso, i militari hanno denunciato l'uomo, il quale avrebbe provato ad eludere il controllo delle Forze dell'ordine per timore di non percepire più l'indennità di disoccupazione, che fino a quel momento riceveva illegalmente.