Si tuffa nel lago e ha un malore: tragedia sfiorata a Pusiano

Si tuffa nel lago e ha un malore: soccorsi a Pusiano

E’ successo intorno alle 16,30 di oggi, lunedì 1 giugno 2020. Secondo quanto ricostruito, l’incidente, avvenuto proprio di fronte all’Hellera Osteria di via Zoli, ha coinvolto un 49enne residente in paese. L’uomo si sarebbe tuffato nel lago, e una volta in acqua, avrebbe accusato un dolore alla schiena che lo ha bloccato. Prontamente ha chiesto aiuto, e poco distante alcuni presenti hanno provveduto a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori del Lariosoccorso di Erba e l’automedica oltre ai Vigili del Fuoco di Erba, che hanno estratto l’uomo dall’acqua, trasportato successivamente in codice giallo all’ospedale di Lecco. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.