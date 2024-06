Si tuffa nel Lambro ma non riesce a risalire: 20enne soccorso, è in ospedale in gravi condizioni

Si tuffa nel Lambro ma non riesce a risalire: è successo a Ponte Lambro, e un giovane di Canzo è stato recuperato dai soccorritori e portato all'ospedale.

L'allarme è scattato intorno alle 15.30

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 15.30 di oggi, martedì 18 giugno, in via Montello. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, un 20enne di Canzo, stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici nel fiume Lambro, in località Fucina, poco distante dal comune di Caslino, quando si sarebbe tuffato senza più riuscire a risalire.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Como, un’ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini e l’Elisoccorso. Il giovane è stato recuperato dai soccorritori e, dopo alcune manovre di rianimazione attuate sul posto, è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, in codice rosso, quello della massima gravità.