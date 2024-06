Si tuffa nel Lambro ma non riesce a risalire: ragazzo deceduto

Dopo le ricerche a Ponte Lambro, il ragazzo tuffatosi nel fiume ha purtroppo perso la vita

Il ragazzo non ce l’ha fatta

L’allarme è scattato intorno alle 15.30 di oggi, martedì 18 giugno, quando sono stati allertati i soccorsi: da una prima ricostruzione della dinamica, a Ponte Lambro, in località Fucina, un ragazzo ventenne di Canzo, Elias Sandani, è annegato mentre con gli amici faceva il bagno nel Lambro. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei giovani che erano con lui. Sul posto, in via Montello, i Vigili del fuoco di Como, un’ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini e l’Elisoccorso. Al suo ritrovamento è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna. Purtroppo per il canzese non c’è stato nulla da fare.