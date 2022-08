Siamo in missione umanitaria in Ucraina: oggi consegnati generi alimentari a Kharkiv

Leopoli, Kiev e Kharkiv: tre tappe di una nuova missione umanitaria in Ucraina. La sinergia tra le parrocchie di Maccio e di Rebbio si rafforza nella volontà di testimoniare vicinanza al popolo che sta subendo l’aggressione dell’esercito russo. Venerdì 12 agosto c'è stata la partenza dei volontari con tre furgoni. In missione siamo partiti anche noi, con il responsabile del Giornale di Olgiate Comasco, Nicola Gini.

Siamo in missione umanitaria in Ucraina

Questa mattina, martedì 16 agosto 2022, a Kharkiv, c'è anche Marco Rodari, il clown Pimpa, accompagnato dalla parrocchia di Maccio, che ha donato qualche sorriso.

Dall'Italia siamo partiti con tre veicoli carichi di generi alimentari, medicinali e materiale a sostegno di profughi e comunità ucraine colpite dalla guerra. Il frutto della generosità sbocciata a più livelli sul territorio. Oggi c'è stata una folla per la distribuzione (come si vede nella foto in copertina). Ieri abbiamo scaricato circa 3.000 kg di aiuti umanitari raccolti dalla parrocchia di Maccio. La gente in coda chiede pace, serenità per i bimbi, poter tornare a lavorare e a una vita normale.

In nottata ripetuti bombardamenti

Questa notte a Kharkiv ci sono stati tre momenti di ripetuti bombardamenti, con sirene antimissilistiche attive a più riprese.