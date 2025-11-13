Sicurezza: identificati due 21enni e denunciato un 19enne

Continuano i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, attuati in sinergia tra le Stazioni dipendenti e la Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento “Lombardia”: due 21enni a Senna Comasco e Cantù sono stati identificati. A Cantù è stato denunciato un 19enne.

I controlli a Senna Comasco

Nel corso dei controlli, a Senna Comasco i militari hanno fermato un 21enne incensurato, trovato a bordo di un’autovettura con 12 grammi di hashish. Per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura di Como quale assuntore di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.

A Cantù identificato un 21enne

Poche ore più tardi, a Cantù, un ulteriore controllo ha portato all’identificazione di un altro 21enne, trovato in possesso di hashish e uno spinello già confezionato. Anche per lui, segnalazione alla Prefettura e ritiro della patente.

Denunciato un 19enne

I Carabinieri hanno inoltre effettuato un controllo mirato presso un esercizio pubblico di Cantù, frequentato da alcuni giovani già noti alle forze dell’ordine per i loro legami con soggetti in passato arrestati poiché appartenenti a “baby gang”. Nella circostanza, i militari hanno identificato un 19enne residente ad Alessandria, già destinatario di Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Cantù per illeciti commessi in questo territorio. Essendo stato sorpreso nuovamente sul territorio da cui era interdetto, è stato denunciato per violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento di prevenzione e allontanato.