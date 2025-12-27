Sicurezza in città: raffica di controlli dei Carabinieri

Intensa attività di controllo e prevenzione nella giornata di ieri, venerdì 26 dicembre, a Cantù e nei paesi limitrofi.

L’attività

A porre in essere l’attività sono stati i Carabinieri della Compagnia di Cantù. L’obiettivo è stato quello di proseguire l’azione di prevenzione e di controllo di tutto il territorio canturino, al fine di contrastare i fenomeni criminosi, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti. Con quest’ultimo obiettivo, sono stati effettuati ulteriori controlli nei boschi attorno a Cermenate, dove ad agire è stato anche lo Squadrone eliportato carabinieri cacciatori.

La città sorvolata dall’elicottero

La città di Cantù per quasi un’ora è stata inoltre sorvolata dall’elicottero dei Carabinieri, un AgustaWestland AW169. Questo è abilitato al sorvolo notturno e verrà quanto prima impiegato di notte anche a Cantù.