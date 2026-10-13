Sicurezza nei cantieri: i Carabinieri denunciano un imprenditore

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Nella mattinata del 12 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, unitamente al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un controllo presso un cantiere edile situato nel Comune di Lurate Caccivio, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla verifica del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli

Nel corso dell’ispezione sono emerse diverse irregolarità in materia di sicurezza, tra cui la mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), l’assenza di adeguate protezioni contro il rischio di caduta dall’alto, la presenza di scale non conformi alla normativa antinfortunistica e una viabilità interna al cantiere non rispondente ai requisiti di sicurezza previsti. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 59enne di origine argentina, residente a Lurate Caccivio, amministratore unico dell’impresa esecutrice dei lavori, ritenuto responsabile delle violazioni riscontrate. Nei confronti dell’impresa è stato inoltre adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per le gravi violazioni accertate in materia di sicurezza sul lavoro. Sono state contestate sanzioni amministrative per 5.500 euro e ammende per complessivi 21.000 euro. L’attività si inserisce nel quadro dei controlli svolti dall’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili, prevenire gli infortuni e tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori.