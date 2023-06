È stato firmato giovedì 22 giugno 2023 il protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate o aree di sosta del trasporto pubblico locale collettivo e individuale e per il contrasto all'esercizio abusivo dell'attività di taxi.

Sicurezza nelle stazioni: firmato il protocollo d'intesa tra Prefettura e enti del territorio

A firmare il documento sono stati diversi enti del territorio. In primis la Prefettura di Varese e poi Regione Lombardia, Trenord, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovienord, Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, e vari Comuni della provincia di Varese.

I servizi saranno svolti in coordinamento con la Centrale Operativa della Questura e con le Centrali Operative dell'Arma dei Carabinieri di Varese, di Busto Arsizio, di Gallarate, di Luino e di Saronno, e comunque, con il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria della Lombardia.

Attualmente sono 23 i Comuni che hanno aderito all'Accordo tra cui vi sono, quali enti "capofila", i Comuni di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. L'accordo, grazie anche agli stanziamenti programmati dalla Regione Lombardia, mira alla sinergia tra le varie Polizie locali con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per garantire maggiori controlli e vigilanza in prossimità delle stazioni e a bordo degli autobus, in una cornice all'interno della quale spetta alla Polizia ferroviaria l'esclusiva competenza in materia di controllo e vigilanza nelle stazioni e sui treni. Il Protocollo mira anche al contrasto ai taxi abusivi che operano soprattutto presso l'aeroporto Malpensa.