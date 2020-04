Silea: centri di raccolta comunali e l’impianto di compostaggio chiusi fino al 14 aprile

Silea: prosegue fino al 14 aprile la chiusura dei centri di raccolta comunali e la sospensione del ritiro di compost da parte dei cittadini presso l’impianto di compostaggio di Annone Brianza.

Silea: impianti chiusi fino al 14 aprile

Nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale quali misure per prevenire la diffusione del contagio da Covid-10, Silea informa che la maggior parte dei centri di raccolta comunali direttamente gestiti sul territorio provinciale continueranno a restare chiusi fino al 14 aprile prossimo ai cittadini e alle aziende.

A questo provvedimento fanno eccezione:

– i centri di raccolta di La Valletta/Santa Maria Hoè (martedì 9-12; giovedì 14-17, sabato 9-12 e 14- 17,30), Paderno d’Adda (lunedì 14-16, mercoledì 14-17 e sabato 10-12 e 14-18), Robbiate (lunedì 10-16, mercoledì 14-17 e sabato 10 16) e Pescate (martedì 9-12, giovedì 16-18 e sabato 8-12) che saranno aperti dal 6 aprile prossimo;

– il centro di raccolta di Rogeno-Costamasnaga-Nibionno che sarà aperto dal 6 aprile prossimo solo per le aziende (lunedì 14-17 e venerdì 9-12). L’afflusso a questi centri sarà regolamentato e non potranno entrare più di 2 utenti alla volta. Ugualmente sospeso fino al 14 aprile il ritiro di compost da parte dei cittadini presso l’impianto di compostaggio di Annone Brianza.