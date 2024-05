Silos in fiamme a Cantù nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 maggio 2024.

Silos in fiamme: non ci sono feriti

Tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantù sono intervenute alle 18 per un incendio al silos della sitta "Nesa Srl", che sorge in via della Selva. Fortunatamente non si segnalano feriti.