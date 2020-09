Simone Moretti con la Nazionale dei sindaci

Simone Moretti, primo cittadino di Olgiate Comasco, è mosso da passione calcistica e gastronomica: un abbinamento azzeccato nella giornata di sabato 5 settembre, convocato nella Nazionale italiana di calcio che vede schierati sindaci italiani.

Simone Moretti nella Nazionale italiana dei sindaci

Presente alla manifestazione organizzata a Codogno, significativa sede del ritrovo di sindaci per sottolineare come e quanto la pandemia abbia modificato la vita di ognuno di noi. Occasione per fare memoria delle vittime del coronavirus, ricordando i colleghi sindaci e amministratori colpiti dal Covid-19. E la partecipazione di Moretti è stata caratterizzata dalla preparazione di una gran quantità di tiramisù per i colleghi intervenuti e anche dalla prima convocazione nella Nazionale italiana calcistica dei primi cittadini.

Prima convocazione in azzurro

“Indossare anche solo per poco tempo la maglia della Nazionale dei sindaci, visto il suo coinvolgimento in tanti progetti di solidarietà, ti regala lo stesso una gran bella emozione”. Queste le parole di Moretti, veicolate tramite la personale pagina Facebook. Poi la curiosità: essendo scaduto il suo certificato medico per attività sportiva, il primo cittadino olgiatese non ha potuto onorare la maglia anche in campo. Sarà per la prossima convocazione.