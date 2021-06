Simone Moretti ufficializza la ricandidatura a sindaco

In corsa per il secondo mandato, che sarebbe il terzo consecutivo per Svolta Civica

Moretti è più che determinato. "Un sindaco da solo non va da nessuna parte se non ha accanto a lui una squadra formata da assessori e consiglieri sempre pronti a sostenerlo durante i momenti belli e quelli meno. Ma anche se non hai il sostegno dei tanti cittadini che in queste settimane mi hanno chiesto più volte, in diverse occasioni, se avevo deciso di andare avanti ancora. E questi elementi sono stati determinanti per arrivare alla conferma della candidatura. Credo fermamente che fare l’amministratore pubblico e il sindaco in particolare sia un privilegio, e lo sarà ancor di più nei prossimi mesi perché dovremo ricostruire le nostre comunità sia per quanto riguarda la socialità perduta sia per gestire i problemi derivanti dalle emergenza abitative e lavorative.

Credo che la cittadinanza veda nella figura del sindaco una persona con la quale poter innanzitutto parlare dei propri problemi per trovare soluzioni, ben consapevole che non disponiamo della bacchetta magica e non si riesce a risolvere tutto. Fin qui sembrerebbe tutto bene ma… è stata una decisione tutt’altro che semplice e a un certo punto tutt’altro che scontata…

Se si prende in considerazione l’ultimo anno e mezzo che abbiamo vissuto non solo a livello olgiatese, ma italiano e mondiale a causa della pandemia non possiamo non pensare a quale è stato il ruolo che hanno avuto i sindaci nella gestione dell’emergenza sanitaria iniziata il 24 febbraio del 2020 che doveva andare di pari passo con l’attività amministrativa ordinaria pur vedendo interrotti tutti i progetti, idee e iniziative.

Mi sono e ci siamo sentiti investiti di una responsabilità fortissima nei confronti dei nostri concittadini che ci ha portato a vivere in maniera totalizzante il ruolo e per questo chiedo scusa se abbiamo commesso qualche errore ma l’obiettivo è sempre stato quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per tutelare la salute di tutti i cittadini per l’azzeramento dei contati facendo sentire la vicinanza dell’Amministrazione comunale tutta. Anche se lo scorso anno, tra settembre e ottobre quando avevamo 226 nostri concittadini positivi… le certezze hanno vacillato parecchio".