Festeggiamo le Simpatiche Zampette. Settimana prossima, precisamente giovedì 27 febbraio, alle 18.30 al Centro Commerciale Mirabello organizzeremo un piccolo rinfresco come atto conclusivo del gioco che ci ha accompagnato da settembre a oggi.

Simpatiche Zampette: le informazioni sulla premiazione

Un gioco che ci ha permesso di conoscere qualche Simpatica Zampetta da vicino e che ha tenuto con il fiato sospeso i nostri lettori, in attesa dei vincitori. Eccoli dunque vincitori di questa edizione delle Simpatiche Zampette. Al primo posto, con un distacco davvero importante, Toy di Cermenate. Seguono, sul podio, Perla e Nacho. Per loro, e per tutti i primi dieci in classifica, ci sono premi davvero da non perdere.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 22 febbraio 2020 in edicola

