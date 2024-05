Simula di essere vittima di una rapina: 23enne denunciata

La 23enne denunciata per simulazione di reato si era recata dai Carabinieri di Cermenate nella mattina di 24 maggio.

Simula di essere vittima di una rapina, 23enne beccata

Nel corso di un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione Carabinieri di

Cermenate, mediante l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica e

privata e la raccolta delle testimonianze, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per simulazione di reato una 23enne incensurata.

La 23enne, dipendente di una Società di Ristorazione, la mattina del 24 maggio si recava presso la Stazione Carabinieri di Cermenate denunciando di essere stata vittima di una rapina, avvenuta a suo dire all'interno del locale adiacente la sala di attesa della Stazione Ferroviaria di Fino Mornasco.

I particolari del racconto non hanno convinto i militari

Il racconto della giovane proseguiva con dovizia di particolari dicendo che alle 07:30 circa, mentre stava acquistando il documento di viaggio alla biglietteria automatica, un giovane di origine straniera, si impossessava del suo zainetto che conteneva 6500 euro in contanti, incasso giornaliero della Società per cui lavora. La giovane inseguiva il ladro all’esterno della Stazione Ferroviaria, scoprendo che altri due complici lo aspettavano in auto. Nel corso dell’inseguimento la 23enne veniva spinta a terra e si procurava delle ferite.

In seguito alla denuncia, i militari cermenatesi non convinti della versione, procedevano ad una serie di mirati accertamenti al termine dei quali, la 23enne messa alle strette ammetteva le proprie responsabilità.