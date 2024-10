Sindacato in allarme dopo i reiterati assalti agli sportelli Postamat

Cresce la preoccupazione dopo i reiterati assalti agli sportelli Postamat: l'ultimo caso si è verificato a Olgiate Comasco.

Il sindacato Slp Cisl dei Laghi esprime preoccupazione

Slp Cisl dei Laghi, in relazione al territorio di Como, non nasconde la sua forte preoccupazione dopo i ripetuti assalti degli ultimi giorni a sportelli Postamat della provincia. Prima i tentativi notturni, per fortuna falliti, di scardinare le postazioni di Montesolaro, Cirimido e Carimate. Poi un nuovo assalto, anche in questo caso andato a vuoto, a Olgiate Comasco, lasciando però gravi danni alla struttura. "Quattro attacchi in pochi giorni testimoniano la presenza di bande criminali che si stanno sempre più specializzando in questo ambito, in barba alla presenza di telecamere e a sofisticati sistemi di sicurezza", commenta Giuseppe Melina, responsabile Slp Cisl Como.

La solidarietà ai dipendenti e l'importanza del rafforzamento dei controlli

"Come sindacato - continua Melina - esprimiamo la nostra vicinanza al personale dipendente di tutti gli uffici postali della provincia, consapevoli che quanto sta accadendo compromette la serenità nello svolgimento del loro lavoro. Auspichiamo che le forze dell’ordine, già impegnate in un prezioso servizio di vigilanza e che ringraziamo per gli interventi tempestivi che hanno evitato conseguenze peggiori, rafforzino ancora di più i controlli del territorio, così da scoraggiare gli appetiti di questi malintenzionati".

La richiesta all'azienda

Dal responsabile Slp Cisl Como anche un appello a Poste Italiane affinché "venga quanto prima adottato, da parte dell'azienda, ogni strumento possibile per ripristinare la sicurezza dei nostri colleghi negli uffici, così da restituire loro la tranquillità necessaria a un buon clima di lavoro".