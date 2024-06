Sindacato italiano unitario lavoratori carabinieri: eletta la segreteria di Como

Al centro i diritti del carabiniere lavoratore: Siulcc (Sindacato italiano unitario lavoratori carabinieri) procede con i lavori congressuali per le elezioni degli organi statutari periferici con la costituzione della Segreteria di Como.

Eletta la Segreteria

Continua l’attività congressuale del Siulcc. Dopo la Calabria, la Sicilia, l’Istituto di Formazione

presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria, Trentino Alto Adige e Campania, è stata la volta della Lombardia. A Como si è tenuto il primo congresso territoriale nel corso del quale è stata costituita la Segreteria lariana. Sono stati eletti, per la provincia di Como, Andrea Marino, segretario generale territoriale, e Giovanni Pennella, e Marta Mantovani, vicesegretario generale territoriale.

Mandato di quattro anni

I dirigenti eletti guideranno il Siulcc nella provincia di Como per i prossimi quattro anni. “La nascita delle strutture periferiche del nostro sindacato rappresenta una svolta importante - ha sottolineato Sebastiano Calabrò, segretario generale Siulcc presente ai lavori - e consentirà l’attività di collegamento con la base al fine di verificarne le esigenze e svolgere azioni mirate per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i carabinieri/lavoratori".

Le sfide del sindacato

"Il nostro sindacato, tra i più giovani del panorama sindacale rappresentativo costituitosi a seguito dell’emanazione della Legge 46/2022 e collocato alla posizione numero Uno dell’albo del Ministero della Difesa - continua il segretario generale - si pone come obiettivo sfide importanti: con proposte migliorative in tutti i settori da individuare nel corso degli attuali lavori per il rinnovo contrattuale”. Infine, dal segretario generale, un augurio di buon lavoro "ad Andrea Marino, neoeletto segretario generale Territoriale di Como".