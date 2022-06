Sindaci a Roma per la Festa della Repubblica insieme al presidente Sergio Mattarella.

Sindaci nella Capitale

La partecipazione di primi cittadini, nella Capitale, in occasione della festa del 2 giugno, vede in particolare l'entusiasmo della delegazione del territorio olgiatese. Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco, sottolinea l'aggregazione insieme ai colleghi Anna Gargano di Lurate Caccivio, Valerio Perroni di Villa Guardia e Fabio Chindamo di Bulgarograsso: "Siamo a Roma grazie all’invito di Anci e Anci Lombardia per la festa della Repubblica insieme al presidente Sergio Mattarella.

Cerimonia a Roma, in serata la festa al centro congressi di Olgiate Comasco

La presenza a Roma, attesa con trepidazione dai sindaci, sarà per Moretti solo la prima parte di una giornata intensa, dedicata ai festeggiamenti per i 76 anni della Repubblica Italiana. In serata, infatti, il rientro a Olgiate Comasco e la partecipazione col discorso ufficiale al centro congressi Medioevo. Dalle 20.30, infatti, cerimonia al centro congressi Medioevo, in via Lucini. La festa sarà aperta dall’esibizione della Junior Band e del coro dell’istituto comprensivo. Poi, spazio al discorso del sindaco Simone Moretti, cui farà seguito l’intervento di alcuni neodiciottenni. Tutti gli olgiatesi nati nel 2004 riceveranno in dono dal Comune una copia della Costituzione della Repubblica italiana e una bandiera tricolore.