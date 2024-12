Sindaci dell'Olgiatese, sottosegretario Molteni, prefetto e Forze dell'ordine riuniti per fare rete

“Rivolgo i miei ringraziamenti al Prefetto di Como Corrado Conforto Galli per la convocazione, ad Olgiate Comasco, di questo ulteriore Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, nuova occasione di coordinamento ed implementazione delle strategie di presidio territoriale e di tutela della sicurezza urbana, che segue quella organizzata a Cantù ad inizio novembre. La presenza dei quindici sindaci dei Comuni che costituiscono la cosiddetta Area Olgiatese, unitamente a quella del Questore di Como, dei Comandanti provinciali di Como dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e delle Polizie locali, ha confermato la volontà di un dialogo fruttuoso capace di consolidare le dinamiche di legalità sui territori e di incrementare il contrasto a quei reati predatori, come i furti nelle abitazioni, la criminalità giovanile, lo spaccio di droga nelle aree boschive del Parco Pineta e le truffe ai danni degli anziani, che rappresentano le maggiori criticità dell’area e che allarmano le comunità locali”. Così l'onorevole Nicola Molteni a margine dell'incontro.

Alla riunione hanno preso parte gli amministratori della Provincia di Como e dei Comuni di Olgiate Comasco, Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Rodero, Solbiate con Cagno, Uggiate con Ronago, Valmorea e Villa Guardia. Saranno inoltre presenti, in rappresentanza delle Forze dell’ordine della provincia, il questore Marco Calì, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri colonnello Giuseppe Colizzi e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Michele Donega.