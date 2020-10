Sindaco contagiato, annuncia il ricovero

Sindaco contagiato: Alberto Pagani, primo cittadino di Binago, annuncia di essere risultato contagiato.

Sindaco contagiato, l’avviso alla cittadinanza

È lo stesso Pagani a dare l’annuncio, tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune binaghese. “Carissimi concittadini vi informo che, purtroppo, sono stato contagiato dal Covid-19 e dovrò quindi ricoverarmi in ospedale. Mancherò per un po’ di tempo sperando che tutto vada bene. Vi lascio comunque in buone mani”.

Pagani affida il Comune alla Giunta e alla maggioranza

“La vicesindaco Maricla Vitulo, i miei assessori e i miei consiglieri sapranno certamente continuare con immutato impegno ed entusiasmo la conduzione del nostro paese. Vi saluto cordialmente”: così Pagani ha concluso il suo messaggio alla popolazione di Binago.